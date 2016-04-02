Премьер-лига: "Ворскла" и "Сталь" сыграли вничью, опубликовано видео опасных моментов

В субботу, 2 апреля, в рамках 20-го тура Премьер-лиги в Полтаве встречались местная "Ворскла" и днепродзержинская "Сталь". Матч закончился нулевой ничьей.

Таким образом "Ворскла", набрав 32 очка, занимает 5 строчку в турнирной таблице. "Сталь" с 21 очком находится на 8 месте.

"Ворскла" — "Сталь" Д 0:0

"Ворскла": Непогодов — Симинин, Даллку, Дитятьев, Пердута — Хлебас (Сапай, 74), Ткачук, Скляр, Ребенок — Коломоец (Ковпак, 82), Шиндер

"Сталь" Д: Панькив — Латифу, Ищенко, Барановский, Воронин — Карасюк, Каленчук, Г. Малакян — Васин (Кучеров, 90+3), Лазич (Будник, 85), Э. Малакян (Дебелко, 79)

Предупреждения: Дитятьев, Скляр, Даллку — Барановский, Воронин.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" выиграла у "Шахтера", но вылетела из Кубка Украины.

Фото: vorskla.com.ua.

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