Премьер-лига: "Динамо" уверенно победило "Александрию", видео голов

В субботу, 2 апреля, в рамках 20-го тура Премьер-лиги "Александрия" встречалась с киевским "Динамо". Игра закончилась победой чемпионов Украины со счетом 2:0.

Таким образом, набрав 55 очков, "Динамо" сохранило за собой первую строчку турнирной таблицы. "Александрия" с 27 очками находится на 6 месте.

Голы: Вида, 15, Гусев, 44

"Александрия": Новак, Запорожан, Шендрик, Микицей, Путраш, Басов, Полярус (Чорний, 60), Банада, Козак (Грицук, 76), Кулиш (Леонов, 56), Пономарь

"Динамо": Шовковский, Силва, Вида, Хачериди, Антунеш, Сидорчук (Буяльский, 79), Рыбалка, Гусев (Яковенко, 74), Велозу, Ярмоленко, Мораес (Теодорчик, 84)

Предупреждения: Вида, Путраш, Шендрик, Хачериди.

Напомним, ранее сообщалось, что в матче Премьер-лиги "Заря" победила "Карпаты".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: Юра Пашинський.