Премьер-лига: "Динамо" уверенно победило "Александрию", видео голов

Игра закончилась победой чемпионов Украины со счетом 2:0.
В субботу, 2 апреля, в рамках 20-го тура Премьер-лиги "Александрия" встречалась с киевским "Динамо". Игра закончилась победой чемпионов Украины со счетом 2:0.
Таким образом, набрав 55 очков, "Динамо" сохранило за собой первую строчку турнирной таблицы. "Александрия" с 27 очками находится на 6 месте.
Голы: Вида, 15, Гусев, 44
"Александрия": Новак, Запорожан, Шендрик, Микицей, Путраш, Басов, Полярус (Чорний, 60), Банада, Козак (Грицук, 76), Кулиш (Леонов, 56), Пономарь
"Динамо": Шовковский, Силва, Вида, Хачериди, Антунеш, Сидорчук (Буяльский, 79), Рыбалка, Гусев (Яковенко, 74), Велозу, Ярмоленко, Мораес (Теодорчик, 84)
Предупреждения: Вида, Путраш, Шендрик, Хачериди.
Напомним, ранее сообщалось, что в матче Премьер-лиги "Заря" победила "Карпаты".
Фото: ФК "Динамо" (Киев).
Видео: Юра Пашинський.