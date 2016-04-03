"Украинские атаманы" проиграли "Турецким завоевателям", но вышли в плей-офф WSB

2 апреля "Украинские атаманы" в рамках последнего матча группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) со счетом 4:1 проиграли "Турецким завоевателям".

Стоит отметить, что в двух поединках турецким боксерам Хакану Догану и Бураку Аксину были отданы очень спорные победы судейским решением, пишет Хsport.ua.

Несмотря на это, наши боксеры заняли второе место в группе, опередив на два очка "Китайских драконов" и "Турецких завоевателей" и вышли в четвертьфинал соревнований.

До 52 кг: Емер Коч — Денис Шкарубо — UD 5 (50:45, 49:46, 49:46).

До 60 кг: ХаканДоган — Виктор Славинский — UD 5 (49:46, 48:47, 48:47).

До 69 кг: Серхат Гюлер — Василий Рыбалка — ТКО 4.

До 81 кг: Бурак Аксин — Владислав Михайлов — UD 5 (49:46, 49:46, 49:46) .

Свыше 91 кг: Ростислав Архипенко — Эрен Узун — ТКО 4.

Итоговое положение команд в группе "А"

1. "Кубинские укротители" (6 матчей — 16 очков)

2. "Украинские атаманы" (6 матчей — 9 очков)

3. "Турецкие завоеватели" (6 матчей — 7 очков)

4. "Китайские драконы" (6 матчей — 7 очков)

В четвертьфинале украинцы встретятся с "Британскими львиными сердцами", занявшими первое место в группе "В".

фото: box.sport.ua; видео: vk.com