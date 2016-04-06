"Динамо" потерпело сенсационное поражение от "Александрии" в 1/4 Кубка Украины: видео гола

В среду, 6 апреля, в Александрии завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Александрия" выиграла у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине первого тайма, передает УНИАН.

Отмечается, что в по игре киевляне имели заметное преимущество, а единственный голевой момент произошел на 24-й минуте. Артем Чорний исполнил "сухой лист", забив гол прямым ударом с углового.

Вместе с тем, в оставшееся время киевляне имели большое преимущество, оказывали постоянное давление на ворота соперника, но забить хотя бы один гол так и не сумели. Стоит отметить, что на 54-й минуте удаление заработал Сергей Рыбалка и большую часть второго тайма "Динамо" провело в меньшинстве.

Таким образом, с учетом первого матча (ничья в Киеве — 1:1), "Александрия" вышла в полуфинал турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что "Заря" крупно победила "Волынь" и вышла в полуфинал.

Фото: ФК "Александрия".

Видео: ТСН.