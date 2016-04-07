Белорусский футбольный клуб рекламировали актрисы из кино для взрослых: опубликованы фото

Девушки из рекламы представителя высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу — ФК "Минск" — оказались порноактрисами.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные пользователей соцсетей.

В то же время издание уточнило, что их псевдонимы Ariel, Caprice и Carisha (настоящие имена — Габриэла Люпенкова, Маркета Строблова и Кариша Майя).

"Первые две являются чешками, а последняя — гражданка Словакии", — отметили журналисты.

Напомним, ране сообщалось, что ФК "Минск" в соцсети опубликовал пост о новом спонсоре, который сопроводил фото трех девушек в нарисованной одежде в цветах команды, маркетолог клуба Александр Богайчук всю вину за "фейл" возложил на наемного дизайнера.

Фото: vk.com/fcminsk_news