ФФУ подозревает "Говерлу" в сливе матча против "Черноморца", виновным грозит до 5 лет тюрьмы

Федерация футбола Украины подозревает, что матч 21-го тура Премьер-лиги "Черноморец" — "Говерла" (1: 0) мог носить договорной характер.

Об этом в программе "Великий футбол" заявил руководитель службы внутренних расследований ФФУ Анатолий Мельничук, сообщает champion.com.ua.

"Проанализировав поединок "Черноморец" — "Говерла" и услышав доводы букмекеров, было установлено, что этот матч имеет признаки договорного. Речь идет о манипулировании результатом встречи.

Служба расследований начала свое расследование, и на основе материалов, которые мы сегодня имеем, будем продолжать работу.

В дальнейшем, если будут обнаружены признаки уголовного преступления, материалы будут переданы в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования по статье 369 Уголовного кодекса Украины.

Санкция по этой статье предусматривает максимальный срок — до пяти лет лишения свободны ", — сказал Мельничук.

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил в программе, что на эту игру резко возросла сумму ставок на победу "Черноморца".

Издание напомнило, что ранее в СМИ сообщалось о возможном договорном характере матча 20-го тура УПЛ "Говерла" — "Олимпик" (0:2).

Фото: ВКонтакте ФК "Черноморец"