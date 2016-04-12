Назван соперник Беринчика в боксерском шоу в киевском Дворце спорта

12 апреля 2016, 19:30

Всего за 10 месяцев пребывания на профи-ринге аргентинский "Pac Man" успел провести 12 поединков и выиграл их все.

Денис Беринчик

Очередным соперником серебряного призера Олимпиады в Лондоне Дениса Беринчика (3-0-0, 2 КО) станет аргентинец Эмилиано Мартин Гарсия (12-0, 10 КО) по прозвищу "Pac Man".

Об этом сообщили "Главреду" в компании "K2 Promotions".

Отмечается, что поединок боксеров пройдет 23 апреля 2016 года в киевском Дворце спорта.

Беринчик проведет четвертый бой в качестве профессионала. В декабре 2015 года Денис выходил в ринг против венгерского боксера Дьердя Мижея. По истечении шести раундов судьи единогласно отдали победу Денису. Готовится к поединку в Киеве, под руководством тренера Сергея Ватаманюка.

Эмилиано Мартину Гарсии 32 года, боксирует в стойке правши. Живет и тренируется в Буэнос-Айресе. Перейдя в профессионалы в достаточно зрелом возрасте (31 год), Гарсия со старта взял впечатляющий темп. Так, всего за 10 месяцев пребывания на профи-ринге аргентинский "Pac Man" успел провести 12 поединков и выиграл их все, причем 10 побед одержал нокаутом. Предыдущий бой Гарсия провел против Омара Хосе Гонсалеса (2-4, 1 КО) в их повторной встрече. Отметим, что полутора месяцами ранее этот же соперник продержался против Эмилиано до 6-го раунда.

Также в этот вечер свой первый титульный бой проведет представитель полулегкого веса "K2 Promotions Ukraine" Олег Малиновский(17-0-0, 5 КО). Противостоять Олегу будет российский боксер Руслан Берчук (13-5-0, 6 КО). Регламент боя - 10 раундов. На кону поединка будет стоять пояс Чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе.

Напомним, свой предыдущий поединок Олег провел в декабре прошлого года против Алдимара Силвы Сантоса. В этом противостоянии судьи отдали победу украинцу. Подготовка Олега к бою 23 апреля проходит в Киеве под руководством тренера Стаса Григорука.

Нынешнему сопернику Малиновского Руслану Берчуку 29 лет, боксирует в стойке правши. Живет и тренируется в Санкт-Петербурге. Дебютировал на профи-ринге в марте 2010 года. В активе Руслана 13 побед в 18 поединках, из которых 6 нокаутами. За шесть лет профессиональной карьеры ему довелось боксировать в четырех различных весовых категориях — от веса "суперпетуха" (до 55,3 кг) до легкого (до 61,2 кг), и неоднократно оспаривать различные региональные титулы по версиям WBC (дважды) и WBO.

Отметим, что Руслану уже доводилось боксировать за титул Чемпиона Европы по версии WBO с венгром Жолтом Бедаком в 2014 году. Однако титул остался у венгра. Последний раз Руслан выходил в ринг в феврале этого этого года против боксера из Беларуси экс-обладателя титулов IBF Inter-Сontinental и WBO Asia Pacific и претендента на пояс чемпиона Европы (EBU) Андрея Исаева. Раздельным решением судей победа досталась Берчуку.

В андеркарде турнира "K2 Promotions Ukraine" в ринг выйдут: Чемпион мира WBO среди молодежи в полусреднем весе Хусейн Байсангуров (6-0-0, 4 КО), Мишико Беселия (12-0-0, 9 КО), Петр Иванов (4-0-0, 1 КО), и др.

"23 апреля мы открываем сезон и надо сказать, что в этот вечер много чего состоится впервые. Свой первый титульный бой за вакантный титул Чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе проведет Олег Малиновский. Денис Беринчик выступит в новой для себя весовой категории - 61 кг. Мишико Беселия пройдет тест на готовность перейти в "высший" эшелон в бою против уже известного украинским болельщикам по поединку с Беринчиком опытным и стойким голландцем Инносентом Анианву. В этот раз стоимость билетов доступная для всех любителей бокса - от 50 грн, и всем желающим попасть на яркое боксерское шоу стоит поторопиться, так как их количество в этот раз ограничено", - отметил генеральный директор "K2 Promotions Ukraine" Александр Красюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Беринчик одержал досрочную победу в своем первом поединке на профи-ринге.

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