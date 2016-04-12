Жебривский рассказал, когда "Шахтер" может переехать в Мариуполь

Донецкий "Шахтер", который после начала АТО на Донбассе скитается по стадионам Украины, может играть в Мариуполе свои домашние матчи, если в городе будет функционировать аэропорт.

Об этом заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает "Укринформ".

По его словам, областной аэропорт Донецкой области будет в Мариуполе, где восстановление существующего аэропорта может занять около полугода и требует 60 млн грн.

"Планируем по Мариуполю. Там надо внести 60 млн грн. И на это нужно полгода. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос с военными", — заявил Жебривский.

Он отметил, что очень хочет восстановить аэропорт в Мариуполе. "Мне Ахметов пообещал, что, если там будет функционировать аэропорт, то "Шахтер" будет играть в Мариуполе", — сказал Жебривский.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки "Шахтера" больше не хотят играть во Львове: фаны освистывают и "парафинят".