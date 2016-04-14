Битва за полуфинал Лиги Европы: анонс матча "Шахтер" — "Брага"

В четверг, 14 апреля, во Львове состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (битва за полуфинал турнира) между донецким "Шахтером" и португальской "Брагой".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на стадионе "Арена Львов" (начало запланировано на 22:05), следить за ней будет арбитр из Чехии Павел Краловец.

"Результат первого матча делает явным фаворитом противостояния "Шахтер". "Горняки" не были лучше "Браги", но сумели забить дважды", — отметили журналисты.

По их данным, теперь португальцам для того, чтобы пройти дальше, нужно победить либо с разницей в два и больше мячей, либо в один, но забив при этом больше, чем два гола, либо же выиграв со счетом 2:1 и дальше выяснять отношения в дополнительное время.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ордец, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Коваленко, Тайсон — Феррейра;

"Брага": Матеус — Гойяно, Боли, Аргус, Джаван — Мауро, Филипе Аугусто, Жозуэ, Рафа Силва — Уилсон Эдуарду, Стоилькович;

Травмированные: Азеведо — Алан, Педру Сантуш, Байяно, Руй Фонте;

Дисквалифицированные: Ракицкий.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Брагой" проходил 7 апреля на территории Португалии. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.