Премьер-лига: "Заря" в гостях проиграла "Александрии", видео голов

В субботу, 16 апреля, в рамках 22-го тура Премьер-лиги ФК "Александрия" неожиданно обыграла луганскую "Зарю" со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит в начале второго тайма усилиями двух полузащитников "Александрии", отмечает УНИАН.

Дмитрий Леонов совершил длинный рейд по правому флангу и сбросил мяч под удар Артему Полярусу, который точно отправил мяч в левый нижний угол ворот "Зари".

В оставшееся время гости имели несколько опасных моментов, чтобы сравнять счет, но гол вновь забила "Александрия". На 89-й минуте Василий Грицук со штрафного элегантно перебросил стенку "Зари", направив мяч в правый угол ворот Никиты Шевченко.

Уступив в Александрии, "Заря" может пропустить на третье место в чемпионате УПЛ днепропетровский "Днепр". Команды в турнирной таблице УПЛ разделяет лишь одно очко, но подопечные Мирона Маркевича свой матч тура проведут позже, когда встретятся харьковским "Металлистом".

Напомним, ранее сообщалось, что "Днепр" вырвал победу у "Зари".

Видео: Юра Пашинський.