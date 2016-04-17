Премьер-лига. "Волынь" и "Карпаты" сыграли вничью, видео ключевых моментов

В воскресенье, 17 апреля, в Луцке в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между местной "Волынью" и львовскими "Карпатами", который завершился со счетом 0:0.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Авангард".

"Хозяева поля на протяжении всего матча владели преимуществом, но забить гол им так и не удалось", — отметили журналисты.

"Волынь" — "Карпаты" 0:0

"Волынь": Шуст — Богданов, Жунич, Горопевшек, Гуменюк — Кравченко, Шаповал — Романюк (Хомченко, 57), Мемешев (Дудик, 62), Герасимюк — Петров (Деда, 86);

"Карпаты": Мысак — Мирошниченко, Пластун, Новотрясов, Костевич — Даушвили (Клец, 69), Маркович — Голодюк (Гуцуляк, 77), Худобяк, Кожанов (Карноза, 46) — Бланко-Лещук;

Предупреждение: Кожанов.

Видео ключевых моментов матча

Напомним, 16 апреля в рамках 22-го тура Премьер-лиги днепропетровский "Днепр" разгромил харьковский "Металлист", а киевское "Динамо" в гостях нанесло поражение ужгородской "Говерле".

Фото: fcvolyn.net, видео: ТСН ПРОСПОРТ