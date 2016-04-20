Фоменко рассказал о возможности натурализации легионеров, выступающих в чемпионате Украины

Для национальной сборной основным является результат, однако главный тренер Михаил Фоменко обращает внимание на конструктивную критику в отношении себя и команды.

Он добавил, что тренерский штаб желто-синих всегда будет отталкиваться от конкретного дела и заданий, сообщает пресс-служба ФФУ.

Тренер сборной прокомментировал позицию тренерского штаба о возможной натурализации легионеров, выступающих в чемпионате Украины.

"Хотели бы использовать, прежде всего, украинцев, именно им отдаем предпочтение перед иностранцами. Да, в чемпионате Украины есть легионеры, которые могут усилить игру нашей сборной, но мы хотим видеть в национальной команде своих ребят".

Говоря о не самой зрелищной игре подопечных в мартовских матчах против Кипра и Уэльса, Фоменко напомнил, что тогда футболисты собрались после длительного перерыва, а в самих поединках не участвовал ряд важных исполнителей.

Кроме того, добавил наставник желто-синих, свою роль сыграло и отсутствие времени на подготовку, а также сила соперников.

Фоменко указал на то, что накануне Евро-2016 у его команды будет около трех недель на подготовку, а не несколько суток, как обычно. Это позволит сборной провести тренировочный сбор.

Напомним, ранее Фоменко объяснил, почему в сборную Украины не вызвали игроков, выступающих в России.