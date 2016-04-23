"Украинские атаманы" проиграли "Британским львиным сердцам" и завершили сезон WSB

В пятницу, 22 апреля, в Лондоне "Украинские атаманы" провели второй четвертьфинальный матча Всемирной серии бокса против "Британских львиных сердец".

Таким образом, украинские боксеры завершили нынешний сезон WSB, передает Sport.ua.

Команда Леонида Лоивского выходила на вторую встречу с британцами, уступая со счетом 1:4 и должна была, как минимум брать реванш с таким же счетом, чтобы продолжить борьбу в дополнительном поединке, который по регламенту должен был состояться в категории до 75 кг.

Но Атаманы уступили и во втором матче — 1:4 — и завершили нынешний сезон WSB.

До 52 кг. Денис Шкарубо — Ронни Беблик 45:50, 44:50, 45:50.

До 60 кг. Виталий Соляник — Люк Маккормак 43:50, 43:50, 44:50.

До 69 кг. Сергей Богачук — Икоу Эсуман 48:46, 47:48, 48:46.

До 81 кг. Денис Солоненко — Радослав Демитров 45:50, 48:47, 46:49.

+ 91 кг. Владислав Сиренко — Фрейзер Кларк ТКО5 - 2.

Напомним, ранее "Украинские атаманы" проиграли "Турецким завоевателям", но вышли в плей-офф WSB.

Фото; Спорт.ua.