Промоутер рассказал, когда Усик может переехать в США

Украинский боксер Александр Усик может перебраться жить и тренироваться в США.

Об этом сообщил его менеджер Александр Красюк, сообщает ТСН.

"В этом году подходит к завершению первая часть контракта Усика с "К2 Promotions", первый этап договоренностей, однако в нем предусмотрена пролонгация в том случае, если стороны выполняют свои обязанности. В нашем случае так и есть.

Усик готов оставить Украину, это действительно так. Объясняю: в США очень серьезный телевизионный рынок, однако сейчас и Великобритания наступает. Хотя, честно говоря, лично я ни разу не слышал, что Саша хочет поменять промоутера. Мы будем представлять его и в Штатах, если выйдем на рынок.

Мы уже провели переговоры с HBO, с их вице-президентом, он в Усике заинтересован. С самого первого поединка Александра на профи-ринге, он нам пишет СМС с текстом: "Давай уже быстрее сведем Усика с американцем" или "Пусть Каннингем победит Гловацки, и тогда мы их бой будем показывать на HBO". Если на HBO дебютировать не американцу, то он должен провести бой с местным спортсменом, для привлечения публики", — рассказал Красюк.

Напомним, ранее Виталий Кличко спрогнозировал, когда Усик может стать чемпионом мира.