Премьер-лига: победа "Карпат" и ничья "Стали" с "Металлистом", видео голов

В субботу, 23 апреля, были сыграны два матча в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

Днепродзержинская "Сталь" сыграла вничью 0:0 с харьковским "Металлистом", а львовские "Карпаты" дома обыграли "Говерлу" со счетом 3:0.

"Сталь" — "Металлист" 0:0

"Сталь": Панькив – Латифу, Ищенко, Васин, Пшеничных – Каленчук (Будник, 67), Карасюк, Г.Малакян – Э.Малакян (А. Кравченко, 84), Лазич, Фернандес (Дебелко, 46)

"Металлист": Погорелый – Зубейко, Зотько, Рыжук, Синица (Краев, 86) – Харатин (Копина, 74), Ралюченко – Третьяков, Каплиенко, Наполов (Кошман, 82) – Родич

Предупреждения: Васин — Каплиенко, Третьяков, Краев

"Карпаты" — "Говерла" 3:0

Голы: Мирошниченко, 36, Гуцуляк, 48, Бланко-Лещук, 75

"Карпаты": Мысак — Мирошниченко, Новотрясов, Пластун, Костевич – Худобяк (Даушвили, 78), Гуцуляк (Ксенз, 60), Голодюк (Клец, 65), Кадимян — Карноза — Бланко-Лещук

"Говерла": Бабенко – Хоменко (Тома, 71), Ряшко, Кутас, Иванов — Савченко, Гавриш — Кузык, Гончар, Гемега — Худобяк

Предупреждения: Кутас, Худобяк

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Металлист" исключили из Премьер-лиги.

Видео: ТСН.