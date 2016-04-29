Премьер-лига: "Волынь" и "Александрия" расписали нулевую ничью

Сегодня, 29 апреля, состоялся матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луцкая "Волынь" на своем поле принимает "Александрию".

Соперники так и не смогли распечатать ворота, но зато положили свою турнирную копилку по одному очку.

"Волынь" — "Александрия" 0:0

Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты матча

"Волынь": Шуст – Романюк (Козьбан, 34), Жунич, Шабанов, Полевой — Мемешев, Богданов, Кравченко, Хомченко (Шаповал, 46) — Герасимюк – Диденко (Петров, 73)

"Александрия": Леванидов — Микицей, Имереков, Шендрик, Чеботаев – Полярус (Грицук, 46), Банада, Запорожан, Старенький (Козак, 41) – Леонов (Кулиш, 79) — Пономарь

Предупреждения: Хомченко, Диденко, Полевой, Жунич – Старенький, Грицук

Стоит отметить, что после этого матча у "Волыни" 17 очков и 11-е место в турнирной таблице. "Александрия" имеет 32 балла и занимает шестое место.

Видео: 2plus2.ual