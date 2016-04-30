Премьер-лига: "Заря" уверенно разгромила "Говерлу"

Сегодня, 30 апреля, в Ужгороде в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" разгромила ужгородскую "Говерлу" со счетом 4:0.

Подопечные Юрия Вернидуба уже на 13-й минуте благодаря усилиям Опанасенко открыли счет в матче.

В конце тайма "Заря" еще дважды отличилась благодаря Будковскому и Караваеву, доведя счет до разгромного.

Вначале второй тайма "Заря" забила четвертый мяч — Будковский сделал дубль, поразив ворота "Говерлы" после контратаки гостей. "Заря" закончила матч в гостях уверенной победой.

"Говерла" — "Заря" – 0:4

Голы: Опанасенко, Будковский, Караваев

"Говерла": Бабенко — Гончар, Ряшко, Кутас (Хоменко, 46), Иванов — Гемега, Савченко, Гавриш (Гей, 63), Кузык, Тома – Сергийчук (Добровольский, 63)

"Заря": Н.Шевченко — Опанасенко, Чечер, Форстер, Каменюка (Сухоцкий, 59) – Караваев (Безбородько, 69), Липартия, Чайковский (Гречишкин, 64), Любенович, Паулиньо — Будковский

Предупреждения: Савченко, Гавриш, Тома, Иванов