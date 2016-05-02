Подробности скандального матча "Шахтер" — "Динамо": опубликовано видео драки игроков

2 мая 2016, 10:54

В эфире "Профутбола" было наглядно продемонстрировало, кто и какими действиями спровоцировал драку во время матча.

Драка в матче "Шахтер" — "Динамо"

В воскресенье, 1 мая во Львове состоялся матч Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и чемпионами Украины киевским "Динамо", завершившийся разгромной победой подопечных Луческу со счетом 3:0.

Напомним, что после третьего взятия ворот киевлян полузащитник донетчан Тарас Степаненко устроил провокационную выходку, побежав праздновать гол к трибуне, где располагались фанаты соперника, отмечает Football.ua.

Эти действия 26-летнего хавбека "горняков" не понравились игрокам "Динамо", которые начали его толкать, а лидер атак киевлян Андрей Ярмоленко от души приложился по ногам партнера по сборной. Это эпизод спровоцировал массовую потасовку, в которой участвовали и скамейки запасных обоих команд.

В итоге, прямые красные карточки получили Ярмоленко и Кучер, а Степаненко был удален с поля за второе предупреждение.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Тарас наказан обычной 1-матчевой дисквалификацией, а поведение двух других игроков сборной Украины будет разбирать контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ.

Вместе с тем в эфире телепрограммы "Профутбол" на телеканале "2+2" было наглядно продемонстрировано, кто и какими действиями спровоцировал драку во время матча. В рамках небольшого видеосюжета видно, как после третьего гола в ворота киевлян полузащитник Тарас Степаненко, пробегая мимо своих партнеров по команде, празднующих успех, целенаправленно направляется к сектору с болельщиками "Динамо" и показывает им эмблему своего клуба. Такая провокационная выходка со стороны донетчанина и стала стартовой точкой возникшего спустя несколько мгновений конфликта.

"Забили третий мяч, ребята радовались, мы играли дома, я показал трибунам эмблему своего клуба — все команды это делают. Ни одного знака, который показывал бы мое неуважение к "Динамо" или любому их человеку, не было. Хотите, смотрите повторы, пользуйтесь сурдопереводчиками, не знаю, что еще делают в таких случаях. Я указал на эмблему своего клуба, который я люблю. На этом все, затем я побежал на свою половину поля", — сказал Степаненко.

"Сначала меня исподтишка один ударил, потом другой, я встал, побежал дальше, за что получил желтую я не знаю. Я же не заставлял человека бежать и бить меня в колено. Слава богу, что это не опорная нога была. А если бы он мне ногу сломал? Если не ошибаюсь — это был Андрея Ярмоленко. Тогда заявляю на всю страну — моя дружба с Ярмоленко закончилась. Я простил эпизод с футболкой в прошлом матче, потому что не хотел конфликтов. Хорошо, не вопрос. А здесь он мог мне сломать колено — это было умышленно. Хорошо, встретимся в сборной, но моя дружба с Андреем закончилась".

"Сможем ли играть с ним в одной команде? Это не моя проблема, я свое мнение сказал. Я за свою команду отдам все силы, а вне поля я не обязан ни с кем общаться — это мое личное дело. Если человека жизнь ничему не учит... Я ему ни одного плохого слова не сказал. Они всю игру бегают, обзывают матами. Гармашу отдельно хочу сказать: "Научись каким-то другим словам, кроме матов, прочитай хоть одну книгу". Постоянно бегают, используют маты. Нельзя даже дотронуться до них. Это футбол, ребята, как вы хотели? Мы хотели выиграть и ничего плохого не сделали, а когда мы проигрываем, то достойно уходим с поля. Нужно уметь проигрывать. Вот и все. Единственное, хочу поздравить "Динамо" с чемпионством", — попытался оправдаться полузащитник "Шахтера".

Претензии Степаненко относительно ненормативной лексики киевлян могут быть вполне адресованы и его партнеру по команде и капитану "Шахтера" Дарио Срне. Хорват показал, что не зря много лет находился в русскоязычной среде Донецка и за это время в совершенстве овладел ненормативной лексикой "великого и могучего". После победного матча с "Динамо" "Шахтер" практически всей командой спел в самолете песню "Динамо о-о-о", но Срна и тут сумел "отличиться", выругавшись матом, отмечает Sport.ua.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика от капитана "Шахтера":

В свою очередь, многолетний капитан "Динамо" Александр Шовковский подчеркнул, что после провокаций Степаненко в адрес болельщиков чемпионов Украины, полузащитнику из Донецка теперь будет небезопасно находиться в столице Украины, где сейчас временно проживают игроки "Шахтера".

"Безусловно, проигрывать всегда тяжело и неприятно. Думаю, если бы эта игра имела турнирное значение, то она была бы другой. Но имеем то, что имеем. К сожалению, инцидент, который произошел в конце поединка, не может украшать подобные противостояния. Думаю, Тарасу (Степаненко — ред.) нужно было бы подумать о своей безопасности, ведь он живет сейчас в Киеве, а болельщики, вполне возможно, не захотят прощать ему того, что он сделал. Но это уже его дела, а также клуба, за который он выступает", — отметил Шовковский.

Интересное оправдание разгрому от "Шахтера" нашел тренер киевлян Сергей Ребров. Он признался, что причиной поражения могла быть вечеринка, устроенная после завоевания титула чемпионов. "Наверное, я виноват, что не определил ребят, у которых нет мотивации. Было непросто. На прошлой неделе оформили чемпионство, была вечеринка, ребята расслабились", — пояснил Ребров.

Вместе с тем футболист "Днепра" Роман Зозуля подшутил над генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным. Палкин в своем Facebook поздравил всех с разгромной победой "Шахтера" над киевским "Динамо".

"Три матча с Динамо в этом сезоне, три победы с общим счётом 8:0. Играя все матчи на выезде, мы заслужили этот результат! Своей игрой сегодня донецкий Шахтер подтвердил - мы самый сильный украинский клуб!" — написал он.

На это Зозуля заметил в своем Facebook: "Не самый сильный. Самый сильный — Сине-бело-голубой. 6:1 общий счет с Днепром".

В свою очередь известный украинский журналист Игорь Цыганык на своей странице в Twitter поделился мнением о поступке Андрея Ярмоленко. "Считаю, что Ярмоленко неправ… Но я бы на его месте поступил бы также! Ненавижу спланированные провокации! Не по-мужски так поступать!", — написал Цыганык.


Видео: ПРОФУТБОЛAndrey Rybalka.

Фото: ТСН.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Ярмоленко Степаненко Шахтер драка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять