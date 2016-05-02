Подробности скандального матча "Шахтер" — "Динамо": опубликовано видео драки игроков

В воскресенье, 1 мая во Львове состоялся матч Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и чемпионами Украины киевским "Динамо", завершившийся разгромной победой подопечных Луческу со счетом 3:0.

Напомним, что после третьего взятия ворот киевлян полузащитник донетчан Тарас Степаненко устроил провокационную выходку, побежав праздновать гол к трибуне, где располагались фанаты соперника, отмечает Football.ua.

Эти действия 26-летнего хавбека "горняков" не понравились игрокам "Динамо", которые начали его толкать, а лидер атак киевлян Андрей Ярмоленко от души приложился по ногам партнера по сборной. Это эпизод спровоцировал массовую потасовку, в которой участвовали и скамейки запасных обоих команд.

В итоге, прямые красные карточки получили Ярмоленко и Кучер, а Степаненко был удален с поля за второе предупреждение.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Тарас наказан обычной 1-матчевой дисквалификацией, а поведение двух других игроков сборной Украины будет разбирать контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ.

Вместе с тем в эфире телепрограммы "Профутбол" на телеканале "2+2" было наглядно продемонстрировано, кто и какими действиями спровоцировал драку во время матча. В рамках небольшого видеосюжета видно, как после третьего гола в ворота киевлян полузащитник Тарас Степаненко, пробегая мимо своих партнеров по команде, празднующих успех, целенаправленно направляется к сектору с болельщиками "Динамо" и показывает им эмблему своего клуба. Такая провокационная выходка со стороны донетчанина и стала стартовой точкой возникшего спустя несколько мгновений конфликта.

"Забили третий мяч, ребята радовались, мы играли дома, я показал трибунам эмблему своего клуба — все команды это делают. Ни одного знака, который показывал бы мое неуважение к "Динамо" или любому их человеку, не было. Хотите, смотрите повторы, пользуйтесь сурдопереводчиками, не знаю, что еще делают в таких случаях. Я указал на эмблему своего клуба, который я люблю. На этом все, затем я побежал на свою половину поля", — сказал Степаненко.

"Сначала меня исподтишка один ударил, потом другой, я встал, побежал дальше, за что получил желтую я не знаю. Я же не заставлял человека бежать и бить меня в колено. Слава богу, что это не опорная нога была. А если бы он мне ногу сломал? Если не ошибаюсь — это был Андрея Ярмоленко. Тогда заявляю на всю страну — моя дружба с Ярмоленко закончилась. Я простил эпизод с футболкой в прошлом матче, потому что не хотел конфликтов. Хорошо, не вопрос. А здесь он мог мне сломать колено — это было умышленно. Хорошо, встретимся в сборной, но моя дружба с Андреем закончилась".

"Сможем ли играть с ним в одной команде? Это не моя проблема, я свое мнение сказал. Я за свою команду отдам все силы, а вне поля я не обязан ни с кем общаться — это мое личное дело. Если человека жизнь ничему не учит... Я ему ни одного плохого слова не сказал. Они всю игру бегают, обзывают матами. Гармашу отдельно хочу сказать: "Научись каким-то другим словам, кроме матов, прочитай хоть одну книгу". Постоянно бегают, используют маты. Нельзя даже дотронуться до них. Это футбол, ребята, как вы хотели? Мы хотели выиграть и ничего плохого не сделали, а когда мы проигрываем, то достойно уходим с поля. Нужно уметь проигрывать. Вот и все. Единственное, хочу поздравить "Динамо" с чемпионством", — попытался оправдаться полузащитник "Шахтера".

Претензии Степаненко относительно ненормативной лексики киевлян могут быть вполне адресованы и его партнеру по команде и капитану "Шахтера" Дарио Срне. Хорват показал, что не зря много лет находился в русскоязычной среде Донецка и за это время в совершенстве овладел ненормативной лексикой "великого и могучего". После победного матча с "Динамо" "Шахтер" практически всей командой спел в самолете песню "Динамо о-о-о", но Срна и тут сумел "отличиться", выругавшись матом, отмечает Sport.ua.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика от капитана "Шахтера":

В свою очередь, многолетний капитан "Динамо" Александр Шовковский подчеркнул, что после провокаций Степаненко в адрес болельщиков чемпионов Украины, полузащитнику из Донецка теперь будет небезопасно находиться в столице Украины, где сейчас временно проживают игроки "Шахтера".

"Безусловно, проигрывать всегда тяжело и неприятно. Думаю, если бы эта игра имела турнирное значение, то она была бы другой. Но имеем то, что имеем. К сожалению, инцидент, который произошел в конце поединка, не может украшать подобные противостояния. Думаю, Тарасу (Степаненко — ред.) нужно было бы подумать о своей безопасности, ведь он живет сейчас в Киеве, а болельщики, вполне возможно, не захотят прощать ему того, что он сделал. Но это уже его дела, а также клуба, за который он выступает", — отметил Шовковский.

Интересное оправдание разгрому от "Шахтера" нашел тренер киевлян Сергей Ребров. Он признался, что причиной поражения могла быть вечеринка, устроенная после завоевания титула чемпионов. "Наверное, я виноват, что не определил ребят, у которых нет мотивации. Было непросто. На прошлой неделе оформили чемпионство, была вечеринка, ребята расслабились", — пояснил Ребров.

Вместе с тем футболист "Днепра" Роман Зозуля подшутил над генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным. Палкин в своем Facebook поздравил всех с разгромной победой "Шахтера" над киевским "Динамо".

"Три матча с Динамо в этом сезоне, три победы с общим счётом 8:0. Играя все матчи на выезде, мы заслужили этот результат! Своей игрой сегодня донецкий Шахтер подтвердил - мы самый сильный украинский клуб!" — написал он.

На это Зозуля заметил в своем Facebook: "Не самый сильный. Самый сильный — Сине-бело-голубой. 6:1 общий счет с Днепром".

В свою очередь известный украинский журналист Игорь Цыганык на своей странице в Twitter поделился мнением о поступке Андрея Ярмоленко. "Считаю, что Ярмоленко неправ… Но я бы на его месте поступил бы также! Ненавижу спланированные провокации! Не по-мужски так поступать!", — написал Цыганык.

Вважаю, що Ярмоленко не правий... Але на його місці я би зробив так само! Ненавджу спланованих провокацій! Не по чоловічому так робити!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 1 мая 2016 г.

Видео: ПРОФУТБОЛ, Andrey Rybalka.

Фото: ТСН.