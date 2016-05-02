Кличко объяснил, почему в третий раз не выйдет на ринг с Фьюри

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что не будет проводить третий бой с Тайсоном Фьюри.

Экс-чемпион мира планирует вернуть свои пояса и забыть о британце, сообщает ZN.UA.

"Предусмотрен ли третий бой контрактом? Нет, не предусмотрен. Когда я выиграю, третьей сцены для Фьюри не будет, третьего боя не будет!", — сказал Кличко в интервью BBC Radio 5.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.