Ярмоленко может продолжить карьеру в составе чемпионов Англии — СМИ

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в составе чемпионов Англии.

Об этом со ссылкой на CalcioMercatoWeb сообщает "Корреспондент".

Отмечается, что "Лестер" получил отказ от нескольких звездных исполнителей, поэтому переключился на кандидатуру Ярмоленко.

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери считает, что Ярмоленко может усилить состав его команды. Сообщается, что "Лисы" готовы заплатить за трансфер Ярмоленко 20 миллионов фунтов (около 30 миллионов долларов) и уже начали переговоры с киевским "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко отказался продолжить карьеру в Поднебесной.