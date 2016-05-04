Европол накрыл ячейку русской мафии, "отмывавшую" деньги через футбольные клубы

В Португалии полиция и сотрудники полицейской службы ЕС — Европола — заявили о раскрытии ячейки влиятельной группировки русской мафии, которая, вероятно, "отмывает" деньги через европейские футбольные клубы.

В заявлении Европола, опубликованном 4 мая, говорится, что эта группировка, оказывая финансовую поддержку клубам, устанавливала контроль над ними, и впоследствии могла "отмывать" деньги через трансферы игроков, сообщает Радио "Свобода".

Накануне в Португалии провели обыски в нескольких футбольных клубах. Это произошло в рамках расследования дела об отмывании средств и возможной причастности к этому российского криминалитета.

Прокуратура Португалии 3 мая сообщила, что обыски провели в офисах 22 клубов, в том числе лиссабонских Benfica и Sporting.

Источник в полиции сообщил Reuters, что в центре расследования клуб Uniao de Leiria, владельцем которого является российский бизнесмен Александр Толстиков.

Напомним, ранее сообщалось, что были обнаружены новые финансовые аферы при выборе России хозяйкой ЧМ-2018.