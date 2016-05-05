Рейтинг ФИФА. Украина продолжает занимать 22-ю строчку

Сборная Украины по футболу продолжает занимать 22-е месте в рейтинге Международной федерации футбола.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте организации.

В связи с тем, что команда Михаила Фоменко, как и другие ведущие национальные команды, не проводили матчи в апреле, а потому верхняя часть таблицы осталась без изменений.

При этом лидирующая пятерка сборных выглядит так же, как и месяц назад — Аргентина, Бельгия, Чили, Колумбия, Германия.

Самые значительные изменения произошли во второй сотне рейтинга. Лучший прогресс продемонстрировала сборная Лаоса, поднявшаяся за шесть позиций вверх, до 176-го места. Серьезнее всех упала команда Кувейта — со 126-го до 140 место.