Пинок судье и разборки игроков. После матча "Заря" — "Днепр" футболисты устроили потасовку

В среду, 11 мая, форвард днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля ударил ногой одного из арбитров матча Кубка Украины "Заря" — "Днепр".

Инцидент произошел после финального свистка, когда футболисты и арбитры покидали поле, отмечает УНИАН.

В это время лидеры "Днепра" Артем Федецкий, Руслан Ротань и Ян Лаштувка спорили с судьями. Предположительно, речь шла о назначении штрафного удара на 5-й добавленной минуте, с которого полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий забил победный мяч в ворота "Днепра".

Во время разговора на поле выбежал Роман Зозуля, не принимавший участия в игре, и стал применять к арбитрам силу. Сначала футболист оттолкнул судью руками, но в этот момент его остановил охранник стадиона. А когда рефери уже заходили в подтрибунное помещение, Зозуля освободился от охраны и ударил одного из судей ногой.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 мая во Львове состоялся матч Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и чемпионами Украины киевским "Динамо", завершившийся разгромной победой подопечных Луческу со счетом 3:0 и грандиозной дракой футболистов обеих команд.

Видео: Yuran Fx.