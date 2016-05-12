Лаштувка о поражении "Днепра": могу поздравить "Зарю", но в финале Кубка буду болеть за "Шахтер"

После того как в ответном матче полуфинала Кубка Украины "Днепр" проиграл "Заре" 0:2, голкипер днепрян Ян Лаштувка раскритиковал игру своей команды.

"Могу только поздравить "Зарю". Я действительно их поздравляю, но хотелось бы, чтобы ребята соперника во всех смыслах были спортсменами. Я сейчас имею ввиду высказывание Караваева после игры: "Посмотрите счет на табло!"... Тогда уже говорите и о том, кто завоевал бронзовые медали...", цитирует Лаштувку пресс-служба "Днепра".

"Все мы сегодня сыграли плохо. Что поделать — бывают и хорошие матчи, и плохие. Очень обидно, что мы пропустили решающий гол на 96-й минуте. Для всех наших болельщиков было бы прекрасно, если бы мы, несмотря на все трудности, вышли в финал. Жаль — не получилось", — сетует голкипер.

Комментируя замечание, что такие штрафные, как исполнил луганчанин Андрей Тотовицкий, не берутся, Ян рассказал: "Он попал в девятку, причем рикошетом от стойки. Нашим соперникам повезло, но им сейчас хочу пожелать умения как проигрывать, так и выигрывать. Они буквально с первого тура чемпионата начали говорить, что займут третье место. В итоге оказались четвертыми, правда, пробились в финал Кубка Украины, с чем, повторюсь, их поздравляю. Однако скажу честно — в финале буду болеть за "Шахтер".

Напомним, после финального свистка, когда футболисты и арбитры покидали поле, вспыхнула драка, после того как лидеры "Днепра" Артем Федецкий, Руслан Ротань и Ян Лаштувка спорили с судьями о назначении штрафного на 5-й добавленной минуте, с которого Тотовицкий забил победный мяч в ворота "Днепра".

Во время разговора на поле выбежал не игравший форвард днепрян Роман Зозуля — сначала он оттолкнул судью руками, а когда рефери уже заходили в подтрибунное помещение, Зозуля пнул одного из судей ногой.