Чемпионат Европы. Украинка завоевала золото в прыжках в воду

В пятницу, 13 мая, в Лондоне завершились соревнования в прыжках в воду с 10-метровой вышки у женщин в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта.

Украинская спортсменка Юлия Прокопчук завоевала золотую медаль, сообщает УНИАН.

Отмечается, что за свои пять прыжков украинка получила суммарную оценку в 385.90 балла.

Прокопчук опередила Тонию Кауч из Великобритании на 33.2 балла, а соотечественница Кауч Джорджия Вард завоевала бронзу — 60.85 балла отставания.

Еще одна украинка Анна Красношлык с результатом 284.3 балла (отставание 101.6) заняла 10-е место.

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 13 наград — 3 золота, 8 серебряных медалей и 2 бронзовые награды. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-0-2), но опережая команду Германии (2-0-0).

По общему количеству наград украинцы делят 1-е место с хозяевами ЧЕ британцами.

Отмечается, что Чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду) проходит в Лондоне с 9 по 22 мая.

Фото: kyiv-vestnik.com.ua.