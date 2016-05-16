Эксперт о переходе Селезнева в "Шахтер": никто не понял этот трюк

Экс-футболист "Карпат", "Львова" и "Волыни" Николай Лапко неодобрительно прокомментировал возвращение экс-нападающего "Днепра" и сборной украины Евгения Селезнева из "Кубани" в "Шахтер".

Об этом со ссылкой на интервью эксперта газете "Експрес" сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Этот поступок Селезнева всем понять трудно. Доиграл бы эти три месяца в "Днепре" и теперь с чистой совестью переходил куда угодно. А этот трюк с "Кубанью"... Если поставить себя на его место, то, в принципе, понять Женю можно. Возрастной игрок, хочется "на пенсию" немного заработать", — поделился мнением экс-игрок.

"Подозреваю, что именно так он и думал, но даже предположить не мог, чем это обернется. Какой отрицательной будет реакция украинцев. Очевидно, поняв это, он и ускорил свой уход из "Кубани", — подытожил эксперт.

Справка. 31-летний уроженец Макеевки подписал с "Шахтером" контракт на два года. Селезнев уже в третий раз будет играть в донецком клубе. Ранее форвард играл за "горняков" в сезонах 2008-2009 и 2011-2012.

Напомним, что за российский клуб Евгений сыграл 10 матчей и забил 3 гола.

Напомним, ранее Селезнев опровергал уход из российской "Кубани", а потом обвинил клуб за то, что, "Кубань" не отдавала контракт для перехода в другую команду.

фото: shakhtar.com