Дурной пример заразителен: Срна тоже поставил под сомнение чемпионство "Динамо"

Несмотря на то, что киевское "Динамо" выиграло золотые медали еще за три тура до конца Чемпионата Украины, — его чемпионство ненастоящее.

Об этом капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал в интервью программе "Великий футбол", сообщает Football.ua.

"Считаю, что чемпионство ненастоящее, но это не значит, что "Динамо" незаслуженно выиграло чемпионат, они использовали сегодняшнюю ситуацию "Шахтера" и победили. В этом не вижу ничего плохого, ведь не "Динамо" виновато, что такая ситуация в стране. Я их поздравил, но нам приятно, что мы в такой ситуации обыгрываем их", — заявил капитан "горняков".

"Горжусь своей командой, несмотря на то, что мы не выиграли золотые медали. Мы показали в каждой важной игре наш характер. Конечно, приятно обыграть "Динамо". Мы сами виноваты, что не стали чемпионами. Но с другой стороны, последние три игры "Шахтер" обыграл киевлян с общим счетом 8:0. "Мистер" всегда говорил, что чемпионат выигрывается в матчах с маленькими командами", — подытожил Срна.

Напомним, месяцем ранее наставник "горняков" Мирча Луческу заявил, что если "Динамо" не обыграет "Шахтер", то она не заслуживает победы в чемпионате Украины.

фото: shakhtar.com