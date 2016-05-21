Украинский боксер нокаутировал мексиканца: опубликовано видео

В американском Онтарио бронзовый призер Олимпийских игр по боксу, полусредневес украинец Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Эрика Мартинеса.

Об этом пишет ZN.UA.

В то же время издание уточнило, что, таким образом, наш соотечественник защитил титулы интерконтинентального чемпиона по версии WBA и чемпиона WBO NABO.

"Шелестюк завладел преимуществом с самого начала поединка, сумев добиться положительного результата уже в третьем раунде — Мартинес был отправлен в нокаут", — отметили журналисты.

По их данным, соответствующая победа стала для нашего соотественника 14-й на профессиональном ринге.

Напомним, ранее в Дюссельдорфе (ФРГ) украинец Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.

Фото: facebook.com/olympicua, видео: 24 Канал