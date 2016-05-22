Мистерия "Шахтера": чего добился Луческу за 12 лет в украинском футболе

22 мая 2016, 09:27

Пока Мистер стоял на тренерском мостике "горняков" он завоевал 22 трофея.

Мирча Луческу

18 мая 2004 года Мирча Луческу стал главным тренером донецкого "Шахтера", чтобы спустя 12 лет и 3 дня уйти в отставку в статусе лучшего и самого титулованного специалиста в украинском футболе.

Обозреватели УНИАНа Алексей Игнатенко и Кирилл Стадниченко вспомнил самые значительные моменты карьеры румынского специалиста в клубе-гранде украинского футбола.

Виктор Прокопенко (справа) еще руководит "Шахтером", но Луческу уже присматривается

Мирча Луческу изначально пришел в амбициозный клуб, который в начале 2000-х годов всерьез составил конкуренцию киевскому "Динамо". Тем не менее, опыта побед и игры на равных с грандом украинского футбола дончанам явно не хватало. И недаром президент клуба Ринат Ахметов видел у руля "горняков" только одного специалиста — Луческу.    

"Кандидатов больше не было. Я давно хотел, чтобы Мирча Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера", — недвусмысленно заметил босс клуба на пресс-конференции 12-летней давности в Донецке.  Как показали годы, выбор президента ФК "Шахтер" был абсолютно правильным.

Ахметов видел у руля горняков только одного специалиста — Луческу

За 12 лет Луческу у руля команды завоевал 22 титула, а именно — обладатель Кубка УЕФА (1) — 2009; чемпион Украины (8) — 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; обладатель Кубка Украины (6) — 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; обладатель Суперкубка Украины (7) — 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Команда Луческу пять (!) раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.

Кроме того, Мистер добыл индивидуальные титулы, такие, как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины (8) — 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена "За заслуги".

Тренер шесть (!) раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.

Между тем, в 2008-м году, перед началом своего стремительного взлета, Мистер был на грани отставки, которую требовали, прежде всего, самые преданные болельщики "Шахтера". Но, Ринат Ахметов продолжал верить в тренера, а тот спустя всего лишь год отблагодарил его главным трофеем в истории донецкого клуба — Кубком УЕФА.

2004

Первый трофей Луческу — Кубок Украины — был завоеван в "тандеме" с Виктором Прокопенко.  Назначенный 18 мая главным тренером Мистер должен был получить некоторое время на адаптацию и вместе с наставником на скамейке запасных сидел экс-главный тренер команды.

Чемпионство оформили после победы над Черноморцем 3-1 в предпоследнем туре

В дуэте они и привели "Шахтер" к титулу, обыграв в решающем матче 30 мая на НСК "Олимпийский" днепропетровский "Днепр". Игра завершилась со счетом 2:0, а голы забивали Алексей Белик (в самом начале игры, на 1-й минуте) и Анатолий Тимощук, отличившийся в самом конце, на 88-й минуте.

2005

Спустя год, весной 2005-го, "Шахтер" впервые при Луческу (и во второй раз в истории) стал чемпионом Украины. "Шахтер" по ходу сезона дважды обыграл "Динамо" (3:2 дома и 2:0 в гостях) и лучше выглядел в играх с остальными 14-ю соперниками. Горняки набрали в итоговой турнирной таблице 80 очков, опередив на 7 баллов основного соперника.

Весной 2005-го «Шахтер» впервые при Луческу стал чемпионом Украины

И на.. 31 балл — бронзового призера — донецкий "Металлург". Настоль велика тогда была пропасть между дуэтом грандов и всеми остальными.

2006

Один из самых ярких поступков Мирчи в его карьере в "Шахтере" стало швыряние на поле после матча "Шахтер" — "Динамо" 6 ноября 2006 года шапки со словами "Браво, федерация!". Это произошло после безобразного судейства  в принципиальной игре. Наставник "горняков" был также эмоционален и на послематчевой пресс-конференции…

Один из самых ярких поступков Мирчи в его карьере в «Шахтере» стало швыряние шапки на поле после матча «Шахтер» — «Динамо»

Спустя годы, в интервью официальному клубному журналу "Шахтера", Мистер отмечал:  "Нет, шапка была преднамеренная! Мне нужно было сделать акцент на ситуации. Я думал об этой шапке, когда бросал ее… И вышел на поле тоже специально: надо было переключить внимание на себя, чтобы наказали меня, а игроков оставили в покое. В то же время надо было обратить внимание футболистов на то, что я жертвую собой, чтобы их не трогали. Они должны были сделать выводы из этого. Есть такие моменты".

2006 (2)

В этом же году Мистер впервые стал лучшим тренером Украины. В опросе он опередил отечественных специалистов Семена Альтмана и Анатолия Демьяненко.

В этом же году Мистер впервые стал лучшим тренером Украины

2007

В 2007-м "Шахтер" потерпел одно из самых обидных поражений во времена "правления" Луческу. Два матча против испанской "Севильи" в Кубке УЕФА завершились вничью с одинаковым счетом 2:2. Причем, в ответном матче, последний гол в ворота горняков забил… вратарь соперника Палоп.

Его точный удар позволил перевести игры в дополнительное время, где испанцы забили еще один гол и вышли в следующий раунд еврокубка. Впоследствии они и завоевали трофей. Дежавю состоялось спустя 9 лет, когда в полуфинале Лиги Европы 2015/16 вновь сошлись "Севилья" и "Шахтер" и первый матч во Львове завершился вничью — 2:2. Правда, в Севилье хозяева поля были сильнее — 3:1.   

2008

Череда невнятных выступлений и отсутствие громких побед привели к логичному исходу— угрозе отставки Мистера.

В конце сентября 2008-го года, за 15 минут до конца игры с донецким "Металлургом" при счете 1:0 в пользу "Шахтера" на фан-секторе "горняков" был развернут баннер на румынском языке с молдавским диалектом. На него обратили внимание румынские СМИ, озаглавив свой материал: "Фаны говорят "Ил Луче": "Уходи, или твой дом сгорит". На самом деле баннер носил не столь воинствующе-угрожающий характер, скорее, предупреждающий: "Мирча, в Италии твой дом бы уже сгорел. Не пользуйся гостеприимством украинцев".

На фан-секторе "горняков" был развернут баннер на румынском языке с молдавским диалектом

Впрочем, проявленная твердость президента куба Ахметова в отстаивании интересов тренерского штаба и желание самого Луческу продолжать работу в "Шахтере" перевесили в этой ситуации.

2009

То, что руководитель "Шахтера" оказался прав на 100 процентов, подтвердилось спустя всего восемь месяцев, в конце того же сезона. 20 мая 2009 года донецкий "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.

20 мая 2009 года донецкий «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА

Команда впервые в своей истории завоевала еврокубок, сломив сопротивление немецкого "Вердера" из Бремена только в дополнительное время. 90 минут игры завершились со счетом 1:1, а решающим стал удар Жадсона на 97-й минуте — 2:1 в пользу "Шахтера".

 2009 (2)

Эта победа едва не стоила жизни (в прямом смысле слова) тренеру горняков. Мистер перенес инфаркт на ногах, а уже летом лег в больницу на стационарное лечение. В больнице же его навестил Министр по делам молодежи и спорта Украины Юрий Павленко. Появился он там не с пустыми руками. Помимо букета цветов и традиционного для посещения выздоравливающих гостинца — фруктов, министр привез удостоверение и нагрудный знак "Заслуженного тренера Украины" по футболу.

2009 (3)

Еще одним знаковым событием для Мистера в чрезвычайно насыщенном 2009-м стало предложение возглавить национальную сборную Украины.

Эта победа едва не стоила жизни (в прямом смысле слова) тренеру горняков

Впрочем, от этой миссии Луческу отказался: "Считаю, что у национальной сборной должен быть нейтральный тренер. Не хотелось бы находиться в споре со сторонниками "Шахтера" или "Динамо"... Но если нужна будет моя помощь в тех или иных вопросах, я сделаю все возможное и отдам все свои знания, чтобы помочь успешному выступлению сборной Украины на международной арене", — заявил тогда тренер.

2009 (4)

Еще одно обиднейшее во времена Луческу поражение "Шахтер" потерпел спустя всего три месяца после триумфа в Кубке УЕФА. В августе, в квалификации к Лиге чемпионов, горняки играли с румынской "Тимишоарой" и сыграли вничью в Донецке (2:2). Не сумел "Шахтер" обыграть соперника и в ответной игре в гостях — 0:0. За счет двух голов, забитых на поле соперника, в следующий круг соревнований вышел румынский клуб.  

2010

Некоторое время специалисты и болельщики футбола надеялись на то, что выиграв последний в истории Кубок УЕФА, "Шахтер" выиграет и Лигу Европы. Но, горняки бесславно выступили в еврокубках. К положительным моментам года можно отнести возвращение чемпионства в Донецк, после перерыва в 2009-м. Эта была четвертая победа Мистера и пятая для клуба в истории чемпионатов Украины.

Эта была четвертая победа Мистера и пятая для клуба в истории чемпионатов Украины

С этого момента, кстати, и начался отсчет той самой серии из пяти побед подряд. До 2014-го включительно горняки никому титул чемпиона не отдавали.

2011

Самым успешным выступлением горняков в главном еврокубке — Лиге чемпионов — до сих пор является сезон 2010/11, когда команда сумела дойти до четвертьфинала.

Команда сумела дойти до четвертьфинала

Как чемпион страны "Шахтер" не участвовал в квалификации, а в групповом турнире уверенно выиграл пять матчей из шести в квартете с английским "Арсеналом", португальской "Брагой" и сербским "Партизаном". Единственное поражение команда потерпела в Лондоне, что не помешало ей занять 1-е место в группе, и получить преимущество своего поля в плей-офф.

Более того, в 1/8 финала горняки дважды обыграли грозную итальянскую "Рому" — в Риме 3:2 и в Донецке — 3:0.

Самым успешным выступлением горняков в главном еврокубке — Лиге чемпионов — до сих пор является сезон 2010/11

И только в 1/4 финала команда была остановлена "Барселоной"  Хосепа Гвардиолы.   В Барселоне горняки были разгромлены со счетом 1:5, а в Донецке проиграли с минимальным счетом 0:1.

2012

6 января 2012 года примерно в 13:30 Мирча Луческу стал участником ДТП в Бухаресте и был доставлен в больницу с травмой грудной клетки. В больнице провёл более двух недель. При выписке врачи предписали тренеру покой, отдых и запретили переживания.

После возвращения к работе Луческу опроверг информацию о титановых пластинах, якобы установленных на рёбра: "Да нет там никаких титановых пластин! Откуда они взялись? Кто-то написал глупость, и её подхватили. Чтобы зафиксировать сломанные ребра, врачи использовали специальный материал, созданный в Чехии. Его можно убрать через определенное время, а можно не трогать. Я уже привык, никаких неудобств не испытываю и меньше всего думаю о своих ребрах. Сейчас главное — подготовить команду и выиграть чемпионат Украины. Голова занята только этим".

6 января 2012 года Луческу стал участником ДТП в Бухаресте и был доставлен в больницу

В отношении Мирчи Луческу прокуратура Румынии возбудила уголовное дело. Ему инкриминируется "создание условий для массовой аварии и нанесение ущерба здоровью третьим лицам". Однако позже представитель полиции Бухареста опроверг появившиеся в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что в отношении Мирчи Луческу возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений по неосторожности.

Эта история никак не сказалась на итогах работы Луческу, который в третий раз подряд привел команду к титулу чемпиона Украины.

Луческу в третий раз подряд привел команду к титулу чемпиона Украины

2012 (2)

Еще одно примечательное событие года —  уход Мистера с пресс-конференции в Луцке. Тренер "Шахтера" не смог высказаться на пресс— конференции после неоднозначной победы своих подопечных в матче полуфинала Кубка Украины против "Волыни". Тренер луцкой команды Анатолий Демьяненко тогда посетовал, что горняки забили три гола из положения "вне игры".

Тренер «Шахтера» не смог высказаться на пресс— конференции после неоднозначной победы своих подопечных

В итоге, по версии пресс-службы ФК "Шахтер", "собравшиеся на послематчевой пресс-конференции журналисты слишком бурно выражали свои эмоции и чувства, напомнив скорее болельщиков, нежели представителей СМИ, что задело Мирчу Луческу". Мистер просто встал, развернулся и ушел…

2013

Скандал после ситуации с отказом пожать руку коллеге Севидову стоил Луческу 5 000 грн. штрафа, которые ему присудил контрольно-дисциплинарный орган.

Скандал после ситуации с отказом пожать руку коллеге Севидову стоил Луческу 5 000 грн. штрафа

Луческу признал превосходство "Карпат" и Юрия Севидова в конкретном матче, но с существенными оговорками. "Мне нечего сказать. Карпаты победили — молодцы, использовали наши ошибки. Мы забили сами себе, а не Карпаты. Не хочется комментировать матч, в котором команда соперника вообще не играет. Их вратарь стоит и подолгу вводит мяч. Тренеры бегают за мальчишками и просят их подавать мячи. Такого не происходит нигде в мире. Это ненормально. Конечно, Карпаты сыграли хорошо, показали свой характер, но должно быть уважение друг к другу и к игре. Они делали на поле все что хотели: и симулировали, и совершали фолы… Поэтому мне больше комментировать нечего", — отметил Луческу на послематчевой пресс-конференции.

2013 (2)

Главным же событием для команды на международной арене стал выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов. Горняки сумели занять 2-е место в итоговой турнирной таблице сложнейшей Группы, в соперничестве с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и датским "Норшелланном". Собственно, действующего победителя Лиги чемпионов "Челси" горняки и обогнали в турнирной таблице (датский клуб в этой компании явно не в счет). Горняки набрали одинаковое с англичанами количество очков  — по 10, но обыграли их за счет личных встреч. Матч в Донецке завершился со счетом 2:1 в пользу горняков, а игра в Лондоне — 3:2 в пользу "Челси". Футболисты украинского клуба забили на один гол больше в гостях.  

Главным же событием для команды на международной арене стал выход «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов

Правда, уже на первом этапе плей-офф — в 1/8 финала — команда проиграла двухматчевое противостояние немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Сыграв вничью в Донецке (2:2), дончане были разгромлены соперником в Дортмунде (0:3).

2014

В год своего юбилея — 10 лет работы в "Шахтере" — Мистер провел 500-й матч во главе "Шахтера".  5 декабря "горняки" провели игру чемпионата страны с "Говерлой", которая получила в реестре матчей "Шахтера" с Мирчей Луческу красивый номер 500. В этой же встрече была одержана 350-я победа "оранжево-черных" под руководством Мистера во всех официальных турнирах.

В год своего юбилея — 10 лет работы в «Шахтере» — Мистер провел 500-й матч во главе команды

2015

Год без титула чемпиона Украины и те изменения, которые произошли в стране в последнее время, подвигли Мистера раскритиковать отечественный чемпионат. 

"По большому счету, мы всю жизнь сейчас проводим в гостиницах и в самолетах. Одно дело — находиться дома, в своем городе, со своими болельщиками и базой. И другое — пытаться адаптироваться к сложившимся тяжелым условиям. Но меня больше всего возмутила позиция Федерации, которая не одобрила формулу чемпионата, о которой мы говорили. Проводить 26 матчей — это мини-чемпионат. В одном только поединке может решиться судьба турнира. Огромное значение имеет любая ошибка арбитра — как это и произошло в матче с "Динамо". Совсем другое дело — игра с плей-офф, где первые четыре команды встречались бы между собой по два раза. Всего за чемпионат получилось бы четыре поединка друг с другом. Могли быть ошибки в одном матче, но не в четырех подряд! Даже в таких сложных условиях, в которых мы находимся, было бы больше равновесия, и, наверное, это было бы более корректно! Побеждала бы команда, которая просто-напросто сильнее. Не будем забывать и о том, что наши соперники имеют значительное преимущество, проводя практически все матчи дома. И не играют вообще на полях команд из Донбасса. Полях, на которых они теряли очки! И в Луганске с "Зарей", и в Донецке с "Металлургом". Плюс неизвестно, как бы они еще играли с "Олимпиком". Сейчас же, по большому счету, эти очки у них уже в кармане. Нам сложно было уступить дома — за нашей спиной в большом количестве стояли болельщики.

Мирча Луческу

Поэтому я неоднократно говорил, что нынешний чемпионат — анормальный. Будем надеяться, что он проходящий, а те, кто за него ответственен, должны хорошо задуматься, как будет проводиться следующий. Вместо того чтобы сделать шаг вперед, мы, к сожалению, делаем шаг назад. Вместо полных стадионов порой на матч приходит 500 человек. Я не раз говорил о том, как важно играть в группах, где команды примерно одинаковой силы. Первые четыре, вторые четыре... Команды приблизительно одного уровня. Была бы очень корректной и борьба за чемпионство, и борьба за сохранение прописки в элите. И все зависело бы только от уровня команд, а не от каких-то случайных моментов".

Впоследствии, слова Мирчи Луческу возымели свое действие. С сезона 2016/17 чемпионат Украины будет проходить совершенно в новом формате.

2016

В нынешнем сезоне "Шахтер" ожидала масштабная перестройка состава, которую команда и тренер пережили в два этапа — в летнее и зимнее межсезонье. При этом, весной 2016-го полностью поменялся тактический рисунок игры, "лицо" команды. Как показали результаты — команда блестяще справилась с задачей перестройки. Справилась, прежде всего, благодаря своему Тренеру.

Как результат — серебро чемпионата Украины сезона 2015/16, и выход в полуфинал еврокубка — Лиги Европы.

Как результат — серебро чемпионата Украины сезона 2015/16

21 мая 2016 года Мистер объявил о своем уходе с поста главного тренера "Шахтера"…

фото: ФК "Шахтер"

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