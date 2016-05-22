Украинцы на Кубке мира по гребле завоевали три "золота"

Украинские спортсменки победили на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в немецком городе Дуйсбург.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет на своей странице в Facebook.

На дистанции 500 метров среди женских байдарок-четверок лучшими были украинки: Мария Повх, Светлана Ахадова, Анастачия Тодорова, Инна Грищук. Они показали результат 1:32.046.

Олег Кухарик также стал победителем этапа Кубка мира в байдарке одиночке на дистанции 500 метров. Также победу завоевали Дмитрий Янчук и Тарас Мищук в соревнованиях каноэ-двойке на дистанции 1000 метров.

Напомним, накануне украинка Ирина Ромолданова стала чемпионкой Европы по тхэквондо.