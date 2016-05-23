В Париже украинцы-шпажисты победили хозяев турнира и завоевали "золото"

22-го мая в Париже сборная Украины завоевала "золото" в рамках этапа Кубка мира по фехтованию.

Цвета украинского флага на данных состязаниях защищали Максим Хворост, Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко, а также Анатолий Герей. Шпажисты национальной сборной справились с этим заданием на "отлично", сообщается на сайте НФФУ.

Первую встречу украинцы провели с поляками. Несмотря на то, что она была не слишком динамичной, Максиму Хворосту, Богдану Никишину, Дмитрию Карюченко и Анатолию Герею удалось "построить" поединок так, что преимущество было всегда на их стороне, а итоговый счет был 30:21 в пользу украинской команды.

За право фехтовать в 1/4 финала украинские шпажисты боролись с представителями Венесуэлы. Сначала Максим Хворост, Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко, Анатолий Герей вырвались вперед, но в бою Никишин — Лимардо Госкон венесуэльцу удалось переломить ход поединка, выиграв у лидера украинской сборной со счетом 6:1. Ситуацию исправил Максим Хворост, который в следующем бою обыграл Кельвина Канаса со счетом 5:1. Таким образом, общий счет стал 18:18. Решающие два укола нанес Богдан Никишин в финальном поединке с Франциском Лимардо, завершив встречу со счетом 20:19 в пользу украинцев.

Во встрече со сборной Израиля поначалу удача была явно не на стороне украинских шпажистов. Идо Херпе, Юваль Шалом Фрейлих и Григорий Бескин не хотели расставаться с путевкой в финал этапа Кубка мира. Тем не менее, постепенно украинская команда сумела наверстать упущенные уколы, и счет стал 30:30. Далее Анатолий Герей выиграл у Идо Херпе — 8:7, а после на дорожку вышел Богдан Никишин, чтобы расставить в этой встрече все точки над "i". Нанесши четыре обоюдных укола подряд, Богдан сумел сохранить минимальное преимущество и завершить встречу со счетом 42:41 в пользу украинской команды.

В финале Максим Хворост, Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко, а также Анатолий Герей встретились с лидерами мирового рейтинга и хозяевами турнира — французами. Изначально украинцы взяли инициативу в свои руки, увеличивая разрыв в счете. Но Янник Борель сумел сломить ход боя, выиграв у Богдана Никишина — 7:3. На помощь пришел Дмитрий Карюченко, который в следующем поединке с Даниэлем Жереном нанес три "чистых" укола, вернув украинским шпажистам лидерство. Анатолий Герей также сделал "задел" для решающего боя Никишин-Грумье, таким образом, счет стал 33:29. Несмотря на то, что Готье Грумье очень активно прессинговал Богдана Никишина в попытках нанести как можно больше уколов, лидер украинской сборной не позволил соперникам выиграть "золото" у себя же дома. Финальная встреча закончилась победой украинской сборной — 40:38.

Напомним, украинские спортсменки победили на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в немецком городе Дуйсбург.