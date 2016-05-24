Луческу променял "Шахтер" на питерский "Зенит" — агент

Румынский тренер Мирча Луческу, экс-наставник донецкого "Шахтера", подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит".

Об этом сообщил агент специалиста Аркадий Запорожану, пишет ТАСС.

В то же время агентству Р-Спорт он уточнил, что тот приступит к работе с 1 июня.

"Соглашение подписано по схеме "2+1", но можно сказать, что это полноценный трехлетний контракт", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, "есть условие, согласно которому, если после истечения второго года (контракта) ни одна из сторон в письменном виде не оповещает другую о расторжении контракта, автоматически вступает в силу третий год".

"На вопрос о том, какая задача поставлена перед 70-летним тренером, агент ответил: "Вывести "Зенит" в десятку лучших клубов Европы", — добавил первый источник.

Напомним, 18 мая 2004 года Мирча Луческу стал главным тренером "Шахтера", а спустя 12 лет и три дня ушел в отставку в статусе лучшего и самого титулованного специалиста в украинском футболе.