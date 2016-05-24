Владимир Кличко показал, как тренируется перед боем с Фьюри, опубликованы фото

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко опубликовал фото с тренировки перед боем-реваншем с победившим его британцем Тайсоном Фьюри.

Соответствующие снимки появились на странице спортсмена в Facebook.

В то же время наш спортсмен уточнил, что с нетерпением ждет противостояния.

"Я не могу дождаться возвращения моих поясов обратно", — отметил он.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.

Фото: facebook.com/KlitschkoOfficial