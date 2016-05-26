Гладкий объяснил, почему выбрал "Динамо": тренер на меня серьезно рассчитывает

Новичок летнего межсезонья киевского "Динамо" Александр Гладкий рассказал подробности перехода в состав чемпионов Украины.

Об этом он сообщил в интервью пресс-службе "Динамо".

"Мой агент Вадим Шаблий сообщил, что есть интерес со стороны "Динамо", что в моем переходе заинтересован лично главный тренер команды Сергей Ребров. И для меня факт интереса именно со стороны главного тренера был самым важным аргументом, решающим в моем выборе. Конечно, очень важно, что "Динамо" — большой клуб с огромными традициями, который выступает в Лиге чемпионов. Никаких проблем не возникло и в переговорном процессе. В "Динамо" всё выстроено очень четко и профессионально, и мы очень быстро нашли общий язык с президентом Игорем Суркисом", — рассказал нападающий.

Он также подтвердил, что к нему проявляли интерес и другие клубы.

"Сейчас, наверное, нет особого смысла об этом разговаривать. Был интерес из-за рубежа. Но, откровенно говоря, после предложения от "Динамо", я больше ничего и не хотел рассматривать. Особенно после разговора с Сергеем Станиславовичем, во время которого я понял, что он на меня серьезно рассчитывает", — добавил Гладкий.

Напомним, ранее эксперт заявил, что если Ребров покажет, что по-настоящему в него верит, Гладкий кого угодно в асфальт укатает.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).