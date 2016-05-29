Триумф украинских гимнастов: дончанин и крымчанка принесли два "золота" и три "серебра"

Этап Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии, и чемпионат Европы в Берне по спортивной гимнастике принес Украине два "золота" и три "серебра".

Так, наша грация крымчанка Анна Ризатдинова триумфально выступила столице Болгарии, завоевав три медали — "золото" и два "серебра".



22-летней уроженке Симферополя не было равных в упражнениях с обручем. Ризатдинова набрала в итоге 18.700 баллов, обогнав кореянку Сон и представительницу России Дину Аверину.

А в упражнениях с мячем Анна добыла серебряную медаль. Украинка показала результат 18.800 баллов, заняв второе место.

Второе "серебро" Анна выиграла в упражнениях с булавами. Судьи оценили выступление Ризатдиновой в 18.450 баллов.

А дончанин Олег Верняев завоевал "золото" чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Берне. Уроженцу Донецка не было равных в опорном прыжке.



Наш соотечественник продемонстрировал роскошное выступление, набрав 15,399 баллов. Хотя накануне Верняев показал в этой дисциплине в квалификации лишь 5-й результат.

Немного отдохнув, Верняев завоевал еще и "серебро". Второе место Олег добыл в упражнениях на брусьях. Украинец показал результат 15,716 баллов.