Милевский попрощался с "Конкордией" и ведет переговоры с "Динамо"

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский покинул румынскую команду "Конкордия", в которой выступал в течение второй половины прошлого сезона.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо за все, "Конкордия". Это было удивительное время", — написал Милевский.

Вместе с тем агент футболиста Александр Панков в интервью телеканалу "Футбол 1" сообщил, что сейчас ведутся переговоры на предмет перехода Милевского в один из грандов румынского футбола — бухарестское "Динамо", сообщает УНИАН.

Отмечается, что Милевский покинул киевское "Динамо" в 2013-м году. После этого нападающий выступал в турецком "Трабзонспоре", хорватских "Хайдуке" и "Сплите". В феврале 2016 года форвард стал игроком "Конкордии", за которую провел 13 матчей, забив 5 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Милевский зарабатывал в "Конкордии" 7000 евро в месяц.