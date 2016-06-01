Кличко о предстоящем бое с Фьюри: я его нокаутирую

Украинский боксер в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, как он готовится к матчу-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом пишет Sport.ua со ссылкой на Sky Sports.

"Верите вы или нет, но мне нравится мое нынешнее положение. Я чувствую себя лучше и моложе. Я расслаблен, но, в то же время, начеку. Хочу доказать себе и фанам, что могу вновь стать чемпионом и успешно справиться с этим вызовом", — сказал он.

"В первом бою я отсутствовал в ринге — ментально, не физически. Я не пускал в ход свои руки. За долгие годы защит титулов отношение к боям не то, что в поединке, где тебе нужно что-то завоевывать. После поражения это отношение у меня изменилось. Я действительно сейчас счастливее, чем раньше, и рад шансу доказать, что могу вернуться на вершину", — отметил Кличко.

"Сейчас я ощущаю себя свободным. Гораздо меньше психологического давления, я как будто перезарядился. Фанам понравится наш бой, как и мне самому. Я нокаутирую Тайсона Фьюри", — добавил украинский боксер.

Напомним, ранее Майк Тайсон о Фьюри: разве "мешок" смог бы победить Владимира Кличко.