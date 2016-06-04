Нельзя быть довольным всем. Фоменко прокомментировал победу сборной Украины над Албанией

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко заявил, что во время товарищеского матча с албанцами у его подопечных что-то получалось, а что-то — нет.

Об этом он сообщил журналистам после игры, говорится на сайте Федерации Футбола Украины.

В то же время наставник спортсменов подчеркнул, что "нельзя быть довольным всем".

"Состоялась фактически наша заключительная контрольная игра (перед Евро-2016 — ред.), но кусок работы еще предстоит сделать", — отметил специалист.

По его словам, соответствующие матчи важные, но их значение не стоит переоценивать. "И настроение, и мотивация будут совсем другими, когда начнется финальная часть (Чемпионата Европы — ред.)", — подчеркнул Фоменко.

Напомним, ранее сообщалось, что в итальянском Бергамо завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании, в котором команда украинского государства одержали победу со счетом 3:1.