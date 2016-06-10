Сегодня стартует Евро-2016: в Марселе уже произошли первые драки фанов

Сегодня, 10 июня, во Франции, начинается финальный турнир XV чемпионата Европы Евро-2016 по футболу, который пройдет на 10 стадионах в 9 городах страны и завершится 10 июля.

Откроют турнир на 81-тысячном стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени национальные сборные Франции и Румынии, сообщает Укринформ.

На Евро-2016 впервые сыграют 24 команды, которые разделены на 6 квартетов. Группа А — Албания, Франция, Румыния, Швейцария; группа В - Англия, Россия, Словакия, Уэльс; группа С — Германия, Северная Ирландия, Польша, Украина; группа D — Хорватия, Чехия, Испания, Турция; группа Е — Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция; группа F — Австрия, Венгрия, Исландия, Португалия.

В плей-офф выйдут команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Сборная Украины свой первый поединок проведет 12 июня в Лилле против действующих чемпионов мира немцев. 16 июня в Лионе "сине-желтые" встретятся с футболистами Северной Ирландии, а 21 июня в Марселе команде Михаила Фоменко будет противостоять сборная Польши.

Между тем, в Марселе уже произошли первые столкновения на Евро-2016. Английские футбольные фаны подрались с местными, сообщает ТСН.

Пьяные болельщики в пабе поссорились с французами, начали швырять стульями, в ход пошли даже кулаки.

Разнимать их приехала полиция, однако фаны все призывы успокоиться игнорировали. Полиции пришлось применить силу и слезоточивый газ.

Матчи 1/8 финала пройдут 25-27 июня, 1/4 финала - 30 июня, 1-3 июля, 1/2 финала - 6-7 июля. Финал Евро-2016 состоится 10 июля.

Титул чемпионов Европы защищает сборная Испании, которая получила Кубок Анри Делоне на НСК "Олимпийский" в Киеве, где прошел финал чемпионата Европы-2012.

фото: twitter.com/Simon_Rowntree