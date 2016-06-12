Футболист Анатолий Тимощук со скандалом разводится

Крепкий союз футболиста Анатолия Тимощука и его жены Надежды Навроцкой распался.

Об этом пишет football24.ua.

Супруги решили развестись.

Они казались идеальной парой. Анатолий выигрывал всевозможные трофеи, делал блестящую футбольную карьеру, а Надежда не пряталась за спиной мужа. Она развивала собственный бизнес и заботилась о семье — в 2010-м у супругов родились две дочери. Жизнь в Баварии, Октоберфест, самые высокие сферы футбольного общества.

"Летом 2014 года начался бракоразводный процесс в немецком городе Штарнберг, я подала иск в суд на расторжение брака.Процесс продолжается и еще далек от завершения из-за игнорирования и избежания судебного процесса другой стороной", — рассказала жена Тимощука.

"Одним из поводов иска касательно развода стала его многолетняя связь с гражданкой России, которая параллельно, к тому же, находилась в связях с другими известными соотечественниками. Еще одной причиной стали постоянные вмешательства его матери, и главное было то, что я устала от поверхностного, инфантильного и эгоистичного отношения Толика ко мне и к семье в целом", — заявила Надежда Навроцкая.

Она также добавила, что "в ближайшее время будет борьба по защите детей и моих собственных прав в объявленной Толиком мне войне". Ведь, по словам женщины, его адвокат представляла раньше партию "Единая Россия", а сейчас может попасть в Госдуму от партии "Справедливая Россия" и известная в деле с отнятием маленького ребенка у жены Александра Кержакова. "Толик с помощью этих адвокатов пытался ограничить меня в моих материнских правах касательно воспитания наших детей", — сказала Надежда в интервью изданию.

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