Короткий апперкот и правый хук: Ломаченко нокаутировал Мартинеса и завоевал второй титул

12 июня 2016, 10:37

Украинец стал новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе.

Василий Ломаченко и Роман Мартинес

В субботу, 11 июня, поздно вечером чемпион мира по версии WBO в полулегком весе боксер Василий Ломаченко провел бой с чемпионом мира по этой же версии в первом легком весе пуэрториканцем Романом Мартинесом, победил нокаутом, станов новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе.

Ломаченко провел бой практически идеально, что позволило ему не просто побить рекорд по скорости завоевания титулов в двух весовых категориях, но и сделать это очень зрелищно, сообщает Sportarena.com.

Смена весовой категории пошла украинцу на пользу. Отсутствие необходимости серьезной сушки позволила Василию предстать пред миром в несколько ином обличии — мощный, не утративший в скорости и мобильности боксер был явно не по зубам Мартинесу.

Пуэрториканец уверял, что у него есть несколько сюрпризов для соперника. Откровенно говоря, если они у него и были, то он забыл их преподнести.

Ломаченко сразу занял центр ринга и стал задавать темп этой встрече. Первый раунд получился пристрелочным, но ощущалось небольшое преимущество претендента.

Со второй трехминутки ситуация начала кардинально меняться не в пользу "Рокки". Он все чаще и чаще не поспевал за неуловимым "Хайтеком", который в присущем ему стиле раскручивал соперника и не забывал при этом насыпать с обеих рук. Очень часто Мартинес пропускал тяжелые удары слева.

Василий Ломаченко и Роман Мартинес

Публика поддерживала украинского боксера. Несмотря на то, что бой проходит в уик-энд Пуэрториканского парада, из зала то и дело доносилось: "Вася…Вася…"

И он отблагодарил фанатов потрясающим выступлением. Ломаченко оставался неуловимой целью для противника. Тот все пытался воспользоваться преимуществом в размахе рук, но джеб настроен так и не был — из 81 только 6 ударов передней рукой Романа достигли цели.

Первый серьезный звоночек прозвучал для "Рокки" в конце третьего отрезка, когда его ноги на мгновение задрожали после пропущенного левого прямого. Хотя времени закончить начатое уже не оставалось, показательным стал момент, когда Ломаченко не побежал, сломя голову, вперед, а отошел в ожидании гонга, понимая, что шанс Мартинеса только в разменах.

Преимущество Ломаченко только возрастало. В четвертом раунде он мощно зарядил в область печенки и, будьте уверены, Роман почувствовал этот удар. Как-то резко его руки опустились для защиты корпуса, что не стало преградой для Василия, показательно переведшего акцент атаки на голову.

Перед боем многие говорили, что шанс украинца победить досрочно есть, ведь он славится перманентной отработкой туловища, в то время как в пассиве Мартинеса уже был один "L KO" от удара по печени. Получилось еще зрелищнее. В пятом раунде Василий продолжал терзать противника, и в одном из моментов поднял его голову коротким апперкотом, после чего мгновенно зарядил в челюсть правым хуком. Романа перевернуло и стало сразу понятно, что он не в состоянии продолжить встречу. Того же мнения придерживался и рефери, который после нескольких секунд отчета дал отмашку.

Таким образом, Ломаченко владеет титулами WBO в полулегком и втором полулегком весе. По имеющейся информации у него будет 10 дней, чтобы определиться, с каким титулом остаться. Учитывая плачевную ситуацию с соперниками в 57,2 кг, а также то, как мощно выглядел Василий в новом весе, выбор, очевиден, пишет издание.

фото: lomachenko.com

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бокс Ломаченко титул нокаут Мартинес
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