Порошенко трогательно поддержал сборную Украины, віримо в вас, хлопці

Сегодня, 12 июня, во Франции в рамках чемпионата Европы по футболу (Евро-2016) состоится матч Украина-Германия.

Президент Украины Петр Порошенко в Facebook пожелал успехов национальной сборной Украины по футболу на чемпионате Европы во Франции: Мы верим в вас, ребята.

"Желаем нашей сборной успехов на Евро-2016!", — отметил глава государства.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, во французский Лилль, уже прибыло до 350 болельщиков из Украины, из них 30 — представители ультрас "Карпат" из Львова.

"По имеющейся информации, в город Лилль, где сегодня состоится матч, уже прибыло до 350 болельщиков, из них 30 человек — представители ультрас "Карпат" из Львова", — говорится в сообщении.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники, которые участвуют в совместном несении службы с европейскими коллегами относительно осуществления проверки паспортных документов у лиц, прибывших на матчи чемпионата Европы по футболу, в том числе болельщиков Национальной сборной Украины, продолжают работать в аэропортах Франции.

Сейчас с участием пограничников Госпогранслужбы осуществлена проверка десятков рейсов из разных уголков мира, в том числе из Киева. Украинские пограничники оказывают помощь французским коллегам. Необходимо отметить, что граждане Украины с поддельными или недействительными паспортными документами не задерживались.

Установлено, что в зоне болельщиков Украины ожидается до 4 тыс. людей — представителей местной диаспоры, диаспор стран Европы и болельщиков, которые будут прибывать наземными видами транспорта из Украины. Для фанатов нашей сборной путешествие во Францию самолетами слишком дорого. Это подтверждает опрос граждан Украины, которые прибыли во Францию вчера рейсами из Украины, их прибыло только 11 человек — мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

Напомним, сегодня, 12 июня, состоится первый матч сборной Украины в рамках группового этапа Евро-2016. Команда встретится на поле в Лилле со сборной Германии. Начало поединка в 22.00.