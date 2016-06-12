Кровь и слезы: сборная Хорватии победила турков, опубликованы фото и видео гола

Сегодня, 12 июня, во Франции на Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016) первыми сыграли сборные Турции и Хорватии. Матч группы D, который проходил в Париже, завершился победой хорват.

Турция — Хорватия 0—1

Гол: Модрич, 42

Хорваты с самого начала поединка диктовала условия сопернику. Однако сумели достичь результататпочти к концу первого тайма.

После подачи углового мяч отлетел к Модричу, который ударом слету из-за штрафной вогнал мяч в ворота. Туркам просто не хватило времени, чтобы отойти от гола, пишет РБК-Украина.

А в начале второго тайма Хорватия чуть не забила второй. Ракитича сбили у полукруга, к мячу подошел Срна и классно пробил - мяч от перекладины улетел за поле.

В итоге, туркам элементарно не хватило умения и мастерства, чтобы создать что-то серьезное у чужих ворот. А хорваты, еще раз проверив на прочность перекладину, довели матч до победы.

Хорватия стартует с победы благодаря фантастическому голу Модрича.

Турция: Бабачан - Генул, Топал, Балта, Эркин - Туфан (Эзьякул, 46), Инан, Озьякуп - Чалханоглу, Тосун (Мор, 69), Туран (Йылмаз, 65)

Хорватия: Субашич - Срна, Чорлука, Вида, Стринич - Модрич, Бадель - Брозович, Ракитич (Шильденфельд, 89), Перишич (Крамарич, 86) - Манджукич (Пьяца, 90)

Напомним, во Франции четвертый матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборная Англии и России (группа В), завершился со счетом 1:1.

видео: youtube.com