Легендарный голкипер "Динамо" подписал с клубом новый контракт

Капитан киевского "Динамо" Александр Шовсковский продлил контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2016 года.

Об этом идет речь в сообщении официального сайта клуба.

Отмечается, что 41-летний голкипер продолжает оставаться основным игроком киевской команды, за которую выступает с 1993 года.

На счету Шовковского более 650 официальных матчей за "Динамо". Также он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионате Украины, которых у вратаря уже 418.

Ранее сообщалось, что Шовковский не собирается продолжать с киевлянами свой действующий контракт.