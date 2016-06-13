Евро-2016: уверенная победа сборной Италии над бельгийцами, опубликованы фото и видео

В понедельник, 13 июня, в рамках Евро-2016 в группе Е состоялся матч между сборными Бельгии и Италии. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Антонио Конте.

Итальянцы открыли счет в первом тайме. На 32-й минуте Леонардо Бонуччи своим длинным пасом со своей половины поля вывел Джаккерини один на один с Тибо Куртуа и Эмануэле точно пробил мимо вратаря.

А в самом конце встречи, в компенсированное арбитром время, сборная Италии в контратаке забила второй мяч — Грациано Пелле установил окончательный счет в матче.

Бельгия — Италия 0:2

Голы: Джаккерини, 32, Пелле, 90+3

Бельгия: Куртуа — Симан (Карраско, 76), Альдервейрельд, Вермален, Вертонген — Витсель, Наингголан (Мертенс, 62) — де Брайне, Феллаини, Азар — Р. Лукаку (Ориги, 72)

Италия: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини — Кандрева, Пароло, Де Росси (Т. Мотта, 78), Джаккерини, Дармиан (Де Шильо, 58) — Пелле, Эдер (Иммобиле, 75)

Предупреждения: Вертонген — Кьеллини, Эдер, Бонуччи

Напомним, ранее сообщалось, что в группе Е был сыгран матч между сборными Ирландии и Швеции. Игра завершилась вничью 1:1.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE.