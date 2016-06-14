Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео
14 июня 2016, 23:54
Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.
Сборная Исландии вырвала ничью у португальцев Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео Reuters
Во вторник, 14 июня, на Евро-2016 в группе F был сыгран матч между сборными Португалии и Исландии. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.
В первом тайме счет открыли португальцы. На 31-й минуте Андре Гомеш получил пас от Виейриньи на правом фланге атаки, после чего прострелил в центр на линию вратарской, откуда Нани ударом в касание переправил мяч в цель.
Однако во второй половине встречи исландцам удалось сравнять счет. На 51-й минуте прошла подача с правого фланга атаки в центр штрафной Португалии, откуда Бьярнасон ударом в касание отправил мяч точно в цель.