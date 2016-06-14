Евро-2016: сборная Исландии вырвала ничью у португальцев, опубликованы фото и видео

Во вторник, 14 июня, на Евро-2016 в группе F был сыгран матч между сборными Португалии и Исландии. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

В первом тайме счет открыли португальцы. На 31-й минуте Андре Гомеш получил пас от Виейриньи на правом фланге атаки, после чего прострелил в центр на линию вратарской, откуда Нани ударом в касание переправил мяч в цель.

Однако во второй половине встречи исландцам удалось сравнять счет. На 51-й минуте прошла подача с правого фланга атаки в центр штрафной Португалии, откуда Бьярнасон ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Португалия - Исландия 1:1

Голы: Нани, 31 — Б. Бьярнасон, 50

Португалия: Патрисиу — Виейринья, Карвалью, Пепе, Геррейро — Мариу (Куарежма, 76), Данило Перейра, Гомеш (Эдер, 84) — Моутиньо (Санчес, 71) — Нани, Роналду

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Скуласон — Гудмундссон (Э. Бьярнасон, 81), Гуннарссон, Сигурдссон, Б. Бьярнасон — Сигторссон (Финнбогасон, 81), Бодварссон

Предупреждения: Б. Бьярнасон, Финнбогасон, 90+4

Напомним, ранее в группе F сборная Венгрии в большинстве уверенно победила австрийцев.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE, rutube.ru.