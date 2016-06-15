Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео

В среду, 15 июня, на Евро-2016 в группе А был сыгран матч между сборными Румынии и Швейцарии. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыли подопечные Ангела Йордэнеску. Станку уверено реализовал 11-метровый удар и вывел Румынию вперед.

Однако во втором тайме швейцарцы сумели сравнять счет. На 57-й минуте экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди оказался первым на подборе после подачи углового и в одно касание пробил в дальний угол ворот.

Румыния — Швейцария 1:1

Голы: Станку, 19 (с пенальти) — Мехмеди, 57

Румыния: Тэтэрушану, Сапунару, Кирикеш, Григоре, Рац (Филипп, 62), Торже, Препелицэ, Кипчу, Пинтилий (Хобан, 46) Станку (Андоне, 82), Кешеру

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Берами, Г.Джака, Шакири (Тарашай, 90), Дземаили (Ланг, 83), Мехмеди, Сеферович (Эмболо, 64)

Предупреждения: Препелицэ, Кипчу, Кешеру, Григоре — Джака, Эмболо

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Словакии одержала минимальную победу над россиянами.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE.