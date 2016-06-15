Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео
15 июня 2016, 20:57
В первом тайме счет открыли подопечные Ангела Йордэнеску.
Сборная Швейцарии вырвала ничью у румын Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Швейцарии вырвала ничью у румын, опубликованы фото и видео Reuters
В среду, 15 июня, на Евро-2016 в группе А был сыгран матч между сборными Румынии и Швейцарии. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыли подопечные Ангела Йордэнеску. Станку уверено реализовал 11-метровый удар и вывел Румынию вперед.
Однако во втором тайме швейцарцы сумели сравнять счет. На 57-й минуте экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди оказался первым на подборе после подачи углового и в одно касание пробил в дальний угол ворот.