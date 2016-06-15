Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео
15 июня 2016, 23:59
Хозяева первенства смогли распечатать ворота албанцев лишь в самом конце игры.
Франция вырывает победу в матче с албанцами Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео Reuters
В среду, 15 июня, на Евро-2016 в рамках второго тура в группе А сыграли сборные Франции и Албании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.
Отметим, что хозяева первенства смогли распечатать ворота албанцев лишь в самом конце игры. На 90-й минуте прошла подача с правого фланга атаки в центр штрафной Албании, откуда Гризманн ударом головой отправил мяч в цель.
А на 5-й компенсированной минуте французы забили второй гол. Жиньяк отпасовал у чужой штрафной на Пайе, Димитри вошел в чужую штрафную и классным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.