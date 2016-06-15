Евро-2016: Франция вырывает победу в матче с албанцами, опубликованы фото и видео

В среду, 15 июня, на Евро-2016 в рамках второго тура в группе А сыграли сборные Франции и Албании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Отметим, что хозяева первенства смогли распечатать ворота албанцев лишь в самом конце игры. На 90-й минуте прошла подача с правого фланга атаки в центр штрафной Албании, откуда Гризманн ударом головой отправил мяч в цель.

А на 5-й компенсированной минуте французы забили второй гол. Жиньяк отпасовал у чужой штрафной на Пайе, Димитри вошел в чужую штрафную и классным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Франция — Албания 2:0

Голы: Гризманн, 90, Пайе, 90+5

Франция: Льорис — Санья, Рами, Косельни, Эвра — Канте, Матуиди — Коман (Гризманн, 68), Пайе, Мартиаль (Погба, 46) — Жиру (Жиньяк, 77)

Албания: Бериша — Хисай, Айети (Весели, 85), Маврай, Аголли — Кукели (Джака, 74) — Лила (Роши, 71), Абраши, Мемушай, Ленжани — Садику

Предупреждения: Канте — Кукели, Абраши

Напомним, в другом матче группы А сборная Швейцарии вырвала ничью у румын.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE.