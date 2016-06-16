Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео
16 июня 2016, 20:56
Украина потерпела второе поражение подряд и остается на последнем месте в группе С.
Сборная Украины безвольно проигрывает Северной Ирландии Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео Reuters
В четверг, 16 июня, на Евро-2016 в группе С был сыгран матч между сборными Украины и Северной Ирландии. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Северной Ирландии.
Первый мяч в игре был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте после подачи Норвуда Гарет Маколи убежал от Хачереди и головой переправил мяч в сетку ворот Пятова.
А на шестой компенсированной минуте украинцы пропустили второй мяч. После прострела пробивает Гарет Маколи, после чего Пятов отбил мяч перед собой, а на добивании круглого в сетку наших ворот вбил Найл Макгинн.