Евро-2016: сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии, опубликованы фото и видео

В четверг, 16 июня, на Евро-2016 в группе С был сыгран матч между сборными Украины и Северной Ирландии. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Северной Ирландии.

Первый мяч в игре был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте после подачи Норвуда Гарет Маколи убежал от Хачереди и головой переправил мяч в сетку ворот Пятова.

А на шестой компенсированной минуте украинцы пропустили второй мяч. После прострела пробивает Гарет Маколи, после чего Пятов отбил мяч перед собой, а на добивании круглого в сетку наших ворот вбил Найл Макгинн.

Украина — Северная Ирландия 0:2

Голы: Маколи, 49, Макгинн, 90+6

Украина: Пятов — Шевчук, Ракицкий, Хачериди, Федецкий — Степаненко, Сидорчук (Гармаш, 76) — Коноплянка, Коваленко (Зинченко, 83), Ярмоленко – Селезнев (Зозуля, 71)

Северная Ирландия: Макговерн — Д. Эванс, Маколи, Кэткарт, Хьюз — Даллас, Норвуд, Дэвис, К. Эванс (Макнэйр, 90+3), Уорд (Макгинн, 69) – Вашингтон (Мадженнис, 84)

Предупреждения: Селезнев, Сидорчук – Уорд, Даллас, Д. Эванс

Таким образом, Украина потерпела второе поражение подряд и остается на последнем месте в группе С.

Напомним, ранее сборная Англии добыла волевую победу над валлийцами.

Видео: Sport Portal.