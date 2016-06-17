Фоменко назвал главную причину проигрыша сборной Украины Северной Ирландии

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко заявил, что основной причиной проигрыша команды Северной Ирландии на Евро-2016 во Франции является отсутствие на поле коллектива.

Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, пишет SportArena.

В то же время специалист подчеркнул, что многими игроками не были выполнены установки тренерского штаба.

"Это касается как обороны, так и атаки", — отметил наставник.

По его словам, соперник явился украинцам таким, каким они его и разбирали. "Да и цифры говорят сами за себя: из 16-ти мячей, которые они забили в квалификации, девять произошли со стандартов. Нам же надо было играть лучше индивидуально", — добавил Фоменко.

Напомним, матч между сборными Украины и Северной Ирландии, которые входят в группу С, проходил 16 июня и завершился со счетом 2:0. После них сыграли еще две команды из этой группы, раскатав нулевую ничью, а украинцы потеряли шансы выйти в 1/8 Евро-2016.